Rachida Dati et le harcèlement sexuel : Elle dénonce le silence autour de DSK

Ruth Elkrief devait s'attendre à se faire bousculer en recevant Rachida Dati dans l'émission qu'elle anime tous les soirs de la semaine de 19 à 20h sur BFMTV. Et la journaliste a effectivement été secouée par l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.

En plein scandale Harvey Weinstein, alors que les langues se délient aux États-Unis et en France, Rachida Dati s'est exprimée sur le thème du harcèlement sexuel. La maire du 7e arrondissement de Paris est revenue sur le cas Dominique Strauss-Kahn et sur le silence qui entourait l'ancien directeur du FMI et ex-mari d'Anne Sinclair jusqu'à l'éclatement du scandale du Sofitel (en mai 2011) et de l'affaire du Carlton de Lille.

Dénonçant le "harcèlement d'hommes de pouvoir", Rachida Dati a directement interpellé son interlocutrice en direct. "Madame Ruth Elkrief, l'affaire Strauss-Kahn, vous n'étiez pas au courant de son comportement ? Les journalistes n'étaient pas au courant de son comportement ?", lance-t-elle, obtenant en retour le regard embarrassé de l'animatrice de BFMTV. "Soyons honnêtes, les gens, tout le monde en parlaient. Et ça a été révélé autour d'un drame", dénonce Rachida Dati.

Connue pour son franc-parler, la maman de Zohra regrette que les sanctions à l'encontre des harceleurs, protégés par leur statut d'élite, ne soient pas assez lourdes : "Aujourd'hui, il faut arrêter de protéger ces élites, les dénoncer. Mais il faut que les sanctions soient fortement dissuasives. Aujourd'hui, les sanctions ne sont vraiment pas à la hauteur", déplore l'ancien ministre. Une intervention musclée qui risque de trouver de nombreux soutiens.