Radio Elvis, Victoire 2017 de la galanterie : "Merci à nos femmes !"

"Faisons le point sur nos révélations", chante Radio Elvis dans Solarium, l'un des titres de son premier album Les Conquêtes. Cela tombe bien : c'est la chanson que le groupe composé de Pierer, Manu et Colin interprétait vendredi 10 février 2017 lors des 32e Victoires de la Musique, et c'est le groupe que la cérémonie a récompensé peu avant minuit de la Victoire de l'Album révélation de l'année.

Dans un tout autre style que Louane, lauréate dans la même catégorie en 2016, le trio s'est imposé au détriment d'Amir Haddad et de Claudio Capéo, qui avaient ouvert le bal au Zénith de Paris.

"Merci à Vincent Delerm, qui était notre parrain, ont déclaré les trois garçons de Radio Elvis, par la voix - à court de souffle - de leur leader. On voudrait lui dire que nous non plus on ne veut pas mourir ce soir. On voudrait commencer par remercier les femmes qui partagent notre vie et qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments : Julie, Agathe, Leïla, vous avez notre amour et cette Victoire est pour vous. On pense à notre famille, ça nous fait bien marrer de les imaginer de l'autre côté de la télé... (...) Merci à tous ceux qui n'ont pas cru en nous, vos voix ont nourri nos envies d'invasion (..) Plus que jamais, nous disons que quelque chose existe, quelque chose existe, quelque chose existe."