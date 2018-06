Rafael Nadal gigantesque à Roland-Garros devant sa compagne et sa petite soeur

Dimanche 10 juin 2018, lors de la finale du tournoi de Roland-Garros, porte d'Auteuil à Paris, Rafael Nadal est venu à bout de l'Autrichien Dominic Thiem en trois petits sets (6-4, 6-3, 6-2). Le numéro 1 mondial majorquin était une nouvelle fois imbattable sur sa surface de prédilection, confiant après cette 11e victoire historique, qu'il aurait même pu "jouer de la main droite" tellement il était déterminé.

Dans les tribunes pour assister à ce match incroyable, de nombreuses personnalités, des passionnés et des stars mais surtout la famille de Rafael Nadal. Le joueur de 32 ans était soutenu dans cette dernière ligne droite par sa mère, Ana Maria Parera, sa petite soeur Maria Isabel Nadal et son compagnon, le golfeur Pep Juaneda, et bien sûr sa compagne de longue date, présente à chaque étape de son parcours depuis 2005 (année de sa première victoire à Roland-Garros), Xisca Perelló. Le trio a eu bien du mal à cacher sa joie de voir Rafael vaincre une nouvelle fois sur la terre battue parisienne, dans l'enceinte d'un court dont il aura écrit l'histoire.

La crampe

Pour autant, Rafael Nadal n'a pas vécu le match idéal. S'il n'a fait qu'une bouchée du jeune Autrichien, l'Espagnol a souffert. Dans le troisième set, une douleur s'est invitée dans son jeu : "J'ai senti quelque chose dans ma main, mon doigt était bloqué, je ne pouvais plus le bouger. J'ai compris que c'était une crampe. (...) C'est venu d'un coup et j'ai eu peur, je ne contrôlais plus mes doigts, c'était un moment effrayant", a confié le tennisman en conférence de presse d'après-match. Ajoutant ensuite ces quelques mots qui en disent long sur son caractère : "C'était une crampe, j'espérais que ça allait passer. Mais je ne vais pas vous mentir, jamais je n'aurais quitté le court, j'aurais même joué de la main droite, j'avais encore deux sets de marge pour que ça passe, j'aurais continué d'une manière ou d'une autre."

C'est inimaginable de gagner onze fois le même tournoi. Je l'ai fait et je me sens chanceux

Quant à cette 11e victoire, Nadal sait très bien ce qu'elle signifie et l'athlète n'a pas retenu son émotion sur le court en recevant son trophée : "Certaines personnes ont besoin de temps pour réaliser, moi non, j'ai pleinement conscience de ce qui s'est passé. Je n'aime pas le dire moi-même mais c'est quelque chose de presque unique. C'est inimaginable de gagner onze fois le même tournoi. Je l'ai fait et je me sens chanceux. Quoi qu'il arrive, avec un Grand Chelem et deux Masters 1000, ce sera une très belle saison. Gagner encore ce trophée, ça veut dire beaucoup pour moi. Roland-Garros est bien sûr toujours un rendez-vous particulier dans le calendrier, le plus important tournoi de l'année pour moi."

Pour mettre les choses perspectives, le tournoi de Roland-Garros a été créé en 1891 et a traversé les différentes époques de l'histoire du tennis jusqu'à l'ère Open moderne entamée en 1967. Toutes périodes confondues, Rafael Nadal est le joueur le plus titré du tournoi (en simple, en double comme en mixte), il est aussi le joueur le plus titré en simple (11 trophées entre 2005, lorsqu'il avait à peine 19 ans, et 2018) et celui qui a gagné le plus de titres consécutifs (cinq, de 2010–2014).