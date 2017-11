Rag'n'Bone Man aux NRJ Music Awards 2017 : Qui est sa compagne ?

Ce samedi 4 novembre, Nikos Aliagas présente en direct de Cannes la cérémonie des NRJ Music Awards 2017. Parmi les artistes attendus au Palais des festivals, les fans pourront applaudir Louane, David Guetta et Soprano mais aussi Ed Sheeran, Sam Smith, The Weeknd (tout juste séparé de Selena Gomez) et la révélation britannique de l'année, Rag'n'Bone Man.

Cet artiste de 32 ans est nommé dans deux catégories : Révélation internationale de l'année et Chanson internationale de l'année avec son tube Human, extrait de son premier album intitulé lui aussi Human et paru en février. Ce premier disque lui a déjà permis de décrocher les Brit Awards de la révélation britannique et du choix des critiques de l'année.

Ce samedi soir, le chanteur de soul affrontera des pointures comme Coldplay, The Weeknd et Daft Punk ou encore Ed Sheeran dans la catégorie chanson de l'année, mais aussi les petits nouveaux DJ Khaled, Harry Styles (pas tout a fait nouveau puisque membre des One Direction) ou encore Shawn Mendes dans celle de la révélation internationale de l'année.

Parions que Rag'n'Bone Man pourra compter sur le soutien de celle qui partage sa vie depuis huit ans, Beth Rouy. On sait peu de choses sur la jeune femme, qui poste très peu sur les réseaux sociaux. Sa dernière photo l'a été sur Twitter et remonte déjà à 2014, mais elle continue de retweeter parfois du contenu évoquant Rag'n'Bone Man, de son vrai nom Rory Graham. Selon The Sun, le couple, très discret, aurait réussi le tour de force d'accueillir son premier enfant fin septembre dans la plus stricte intimité. Le même magazine annonçait la grossesse en mai.