Rami Malek amoureux : Sa chérie joue avec lui dans "Bohemian Rhapsody" !

Actuellement à l'affiche de Bohemian Rhapsody, Rami Malek fait l'objet de nombreux éloges de la part des observateurs, critiques comme le grand public, pour sa performance en Freddie Mercury. Il a définitivement fait son entrée dans la course à l'Oscar du meilleur acteur en prenant part, dimanche 18 novembre 2018, à la 10e soirée des Governors Awards à Los Angeles. Une soirée à laquelle sont en général présent(e)s ceux et celles que l'on va retrouver tout au long de la saison des récompenses.

Sur le tapis rouge, l'acteur américain de 37 ans n'était pas seul. À ses côtés se trouvait Lucy Boynton, l'interprète de Mary Austin (l'ex-fiancée de Freddie Mercury) dans Bohemian Rhapsody. En couple à l'écran, Lucy et Rami forment également un couple à la ville. Leur romance, qui a vu le jour sur le plateau de tournage, s'est poursuivie en dehors des caméras pour devenir officielle à quelques semaines de la sortie du film.

Le 6 mars 2018, ils apparaissaient déjà ensemble lors du défilé de mode automne-hiver 2018-2019 de Miu Miu. Le 11 août, ils étaient photographiés en train de s'embrasser dans les rues d'Hollywood. Et plus récemment encore, le 14 novembre, ils étaient vus, complices et amoureux, en train de flâner devant les boutiques de Rodeo Drive à Beverly Hills. Quatre jours plus tard, ils posaient ensemble sur le tapis rouge en dehors du cadre promotionnel de Bohemian Rhapsody et notamment des premières avec le cast du film. La jeune comédienne britannique de 24 ans était resplendissante en Rodarte, alors que son chéri portait un costume noir Givenchy.