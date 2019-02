Rami Malek, Oscar du meilleur acteur : Qui est sa compagne Lucy Boynton ?

Forte des projecteurs braqués sur ce long métrage du réalisateur de New York Melody, Lucy Boynton s'impose et joue en 2017 avec Naomi Watts dans la série de Netflix Gypsy, ainsi que dans la nouvelle adaptation du livre d'Agatha Christie Le Crime de l'Orient-Express. Puis, tout bascule quand elle obtient le rôle de Mary Austin, la compagne de Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody. Certes, c'est son partenaire Rami Malek qui rafle tous les prix mais la belle Mary décroche toutefois une nomination au Screen Actors Guild Awards dans la catégorie distribution collective d'un film.

Dans Bohemian Rhapsody, le personnage de Lucy Boynton réalise que son grand amour, Freddie Mercury, est homosexuel et leur histoire d'amour se transforme en amitié non conventionnelle. La véritable romance de Rami et Lucy a vu le jour sur le plateau du tournage, s'est poursuivie en dehors des caméras pour devenir officielle à quelques semaines de la sortie du film. Le 6 mars 2018, ils apparaissaient déjà ensemble lors du défilé de mode automne-hiver 2018-2019 de Miu Miu. Le 11 août, ils étaient photographiés en train de s'embrasser dans les rues d'Hollywood. Et plus récemment encore, le 14 novembre, ils étaient vus, complices et amoureux, en train de flâner devant les boutiques de Rodeo Drive à Beverly Hills. Quatre jours plus tard, ils posaient ensemble sur le tapis rouge de Bohemian Rhapsody et notamment des premières avec le cast du film.

Et après ? On retrouvera Lucy Boynton au casting de la nouvelle série du créateur de Glee et American Horror Story, Ryan Murphy : The Politician. Une comédie centrée sur un jeune héritier de Santa Barbara qui a des aspirations politiques et dans laquelle figure le nom de Gwyneth Paltrow – épouse du coauteur du show, Brad Falchuk.