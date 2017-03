Ramzy Bédia : "Je fais des choses seul que je ne pourrais pas faire avec Éric"

Dans Une vie ailleurs (en salles depuis le 22 mars), Ramzy Bédia donne la réplique à Isabelle Carré dans une composition dramatique aussi rare que réussie. L'occasion de (re)découvrir un acteur que l'on a trop souvent associé à son acolyte et partenaire de jeu de toujours, Éric Judor, et que l'on n'envisageait pas dans un autre registre que celui de la comédie.

Éric & Ramzy. Comme Omar & Fred, ces deux-là semblaient indissociables. Et pourtant. Dans une interview accordée à 20 Minutes, Ramzy Bédia revient justement sur son lien avec Éric et sur leurs carrières, ensemble et séparément. "Comme nous sommes très proches dans la vie, et que nous avons passé 300 jours par an ensemble pendant vingt ans, je n'ai pas encore l'impression d'être sans lui", a avoué Ramzy qui, outre la suite de La Tour Montparnasse infernale, a énormément tourné sans son complice. Et d'ajouter : "Il vient me voir sur les tournages, je vais aussi le voir sur les siens. Je me sens bien avec ça. Je fais des choses seul que je ne pourrais pas faire avec Éric. C'est pareil pour lui. Cela fait environ quatre ans que nous faisons des choses chacun de notre côté, mais il est certain que nous allons faire d'autres projets ensemble."

De belles promesses, loin de la distance prise par Omar Sy et Fred Testot par exemple. Comme eux pourtant, ils ont grandi et fait leurs armes ensemble. "Quand j'ai rencontré Éric, ni lui ni moi ne connaissions ce métier de comédien, raconte-t-il. C'est notre entourage qui nous a dit qu'on était marrants quand on était ensemble. C'est à partir de là que nous avons commencé à faire des sketchs, sans trop s'attendre à grand-chose. Et très vite, tout s'est enchaîné. Ça a marché tout de suite."

Dès lors, les deux complices et inséparables trublions ont empilé les succès, avant de chercher un autre épanouissement dans des projets personnels, comme Éric Judor avec sa série Platane. Quant à Ramzy, outre Une vie ailleurs, il sera prochainement à l'affiche des Aventures de Spirou et Fantasio dans lequel il lequel il campera Zorglub.