Ramzy, crâne rasé, cherche "Une vie ailleurs" avec la douce Isabelle Carré

Nouveau look pour une nouvelle vie. Treize ans après Les Dalton et sa performance dans le peau du délicieusement idiot Averell, Ramzy Bédia retourne dans l'univers de la BD adapté au cinéma avec Les Aventures de Spirou et Fantasio dans lequel le complice de toujours d'Éric Judor campera le délirant Zorglub, un inventeur misanthrope, égocentrique et assoiffé de domination. Un personnage pour lequel Ramzy a accepté de faire une grande concession : se raser totalement, les cheveux comme la barbe.

Un look qu'il a dévoilé lors de la première du film Une vie ailleurs, le 20 mars à Paris. Crâne inégalement rasé avec les cheveux qui commencent à repousser, tout comme la barbe, Ramzy s'affiche radieux au côté de la douce Isabelle Carré, sa partenaire de jeu dans le drame d'Olivier Peyron. Une vie ailleurs raconte comment Sylvie retrouve en Uruguay la trace de son fils, enlevé quatre ans plus tôt par son ex-mari. Avec l'aide précieuse de Mehdi (joué par Ramzy), elle part le récupérer mais, une fois sur place, rien ne se passe comme prévu : l'enfant, élevé par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.

Un rôle de composition bien différent de celui pour lequel Ramzy s'est aujourd'hui métamorphosé. Actuellement en tournage, Les Aventures de Spirou et Fantasio réunira sur grand écran Thomas Solivérès et Alex Lutz dans les rôles-titres, mais aussi Christian Clavier en Comte de Champignac (le personnage que Zorglub kidnappe, poussant Spirou à agir) et Géraldine Nakache dans la peau de Seccotine.

Cette transformation, nos confrères d'Allociné l'ont immortalisée en vidéo, le temps d'un time-lapse illustrant le travail nécessaire pour grimer Ramzy en Zorglub. "Ça prend deux heures chaque matin, raconte l'acteur. Donc je me lève à 5h. Je me suis vraiment rasé les cheveux, donc ça c'est rapide, mais [la coiffeuse] fait des petits détails pour que ça fasse vrai. Alors que c'est vrai ! Elle me coupe autour [de l'espace rasé], elle me rase de près, et ensuite il y a l'installation du nez. Deux heures par jour."