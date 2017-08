Rania de Jordanie : Emue devant son fils Hussein devenu grand, à Sandhurst

Tous les moments que Rania de Jordanie vit avec ses enfants lui sont précieux, mais certains en particulier lui procurent des émotions encore plus fortes. Comme voir son fils aîné, devenu un homme, sortir de la prestigieuse Académie militaire royale de Sandhurst.

C'était un événement, et, pour l'occasion, toute la famille extrêmement soudée du roi Abdullah II de Jordanie avait fait le déplacement au coeur du Berkshire, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, non loin d'Ascot et du château de Windsor.

Agé de 23 ans, le prince héritier Hussein de Jordanie, qui occupe déjà le rang de premier lieutenant dans les forces armées de son pays, avait entrepris cette année de formation militaire intensive, après avoir terminé en 2016 ses études à l'Université de Georgetown, à Washington, diplômé - et même major de promotion - en histoire internationale.

Ce passage par Sandhurst, où ont également été entraînés les princes William et Harry, est une véritable tradition familiale. Père d'Hussein, le roi Abdullah avait l'occasion de revisiter ses souvenirs puisqu'il était mandaté par la reine Elizabeth II pour la représenter en tant qu'officier de revue de la Parade de la Souveraine qui marque la fin de la formation de la promotion sortante. Des souvenirs qu'il a d'ailleurs partagés au moment de prononcer son discours et ses voeux aux cadets pour la carrière dangereuse qui les attend.

Fiers de l'homme que tu es devenu

Les trois autres enfants du couple royal hachémite étaient également présents, pour admirer leur grand frère dans son uniforme : la princesse Iman, 20 ans, qui a suivi ses pas en s'inscrivant elle aussi à Georgetown, la princesse Salma, 16 ans, et le prince Hashem, 12 ans. Et à propos d'histoire de famille, la princesse Muna Al Hussein, mère du souverain jordanien et grand-mère du prince héritier, était elle aussi témoin de ce grand moment.

Fidèle à elle-même, qui déborde d'amour pour sa progéniture jusque sur son compte Instagram, la reine Rania, encore une fois d'une élégance parfaite en robe blanche et manteau rouge, a publié une image de la tendre étreinte qu'elle a partagée avec le prince Hussein lors de la cérémonie. Une image qui pourrait se passer de mots tant elle est éloquente, mais la légende inscrite par la fière maman mérite qu'on s'y attarde : "Tu nous a donné d'innombrables raisons d'être fiers de l'homme que tu es devenu, écrit-elle à son grand garçon. Félicitations, tu es diplômé de l'Académie militaire royale de Sandhurst dans les traces de ton père, nous sommes tous deux si fiers de toi !"