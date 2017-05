Raphaël : Comment il a "piégé" Mélanie Thierry, sa chérie depuis 15 ans

À peine vient-il de remporter le Prix Goncourt de la nouvelle avec son recueil Retourner à la mer que Raphaël s'apprête encore à frapper fort. Cette fois-ci, c'est dans un secteur où on le sait à l'aise : la musique. L'auteur-compositeur-interprète âgé de 41 ans vient tout juste de dévoiler L'année la plus chaude de tous les temps, son nouveau single extrait d'un album à paraître le 22 septembre et déjà intitulé Anticyclone. Selon Le Parisien, qui a pu l'écouter en avant-première, c'est "un album somptueux".

Un album qui contiendra une surprise et non des moindres, puisque Raphaël a tenu à collaborer avec celle qui partage sa vie depuis une quinzaine d'années et avec qui il a eu deux enfants, Aliocha (3 ans) et Roman (8 ans) : Mélanie Thierry. "Cela fait quinze ans que l'on est ensemble et on n'avait jamais travaillé tous les deux. Ça la terrorisait de chanter, avoue-t-il au Parisien, mais je l'ai un peu piégée un matin à 9 heures, à la maison. Je lui ai dit : 'Allez, on fait un essai.' C'est une chanson sur l'intimité d'un couple, je ne me voyais pas la faire avec quelqu'un d'autre. Et Mélanie a chanté spontanément en pyjama."

Une belle anecdote pour un titre, La question est why, que l'on retrouvera sur Anticyclone, un album que Raphaël va défendre en tournée cet automne - avec notamment une date au Casino de Paris le 10 octobre. Ultra-actif, Raphaël Haroche semble réussir tout ce qu'il entreprend. "Les planètes sont bien alignées pour moi en ce moment. J'ai fait un beau disque, je prépare un film en tant que réalisateur, j'écris un second livre de nouvelles", récapitule-t-il. À croire que rien ne lui résiste. Ce qui vaut aussi pour sa chérie.