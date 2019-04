Raphaël Glucksmann accusé par Yann Moix d'avoir pris "le melon" : il riposte !

La réponse du berger à la bergère.

Ce 8 avril 2019, l'essayiste Raphaël Glucksmann, compagnon de Léa Salamé à la ville et candidat aux élections européennes, était l'invité d'Audrey Crespo-Mara dans Audrey & Co sur LCI. A cette occasion, la journaliste a demandé au nouvel homme politique (à la tête du parti Place publique) de réagir aux récents propos de Yann Moix au sujet de lui et de celle qui partage sa vie, lui qui assurait qu'ils avaient pris "le melon".

Un brin agacé de devoir s'avancer sur un terrain plus personnel, Raphaël Glucksmann (39 ans) a statué : "Là, c'est lui qui nous octroie de l'importance. A chaque fois, on me demande de commenter une décision personnelle et à chaque fois je dis 'C'est la dernière fois que je commente', et on me repose toujours la question." Et d'asséner à propos du chroniqueur de Thierry Ardisson sur C8 : "La vérité c'est qu'en matière de pastèque, Yann Moix, il peut donner des leçons à la Terre entière (...) C'est tellement pas au niveau."

Pour rappel, c'est le 18 mars dernier que Léa Salamé expliquait au micro de France Inter sa décision de quitter provisoirement la matinale de la radio mais aussi L'Émission politique qu'elle présente sur France 2. Quelques jours auparavant, son compagnon annonçait effectivement sa candidature aux élections européennes, poussant Léa Salamé à prendre la décision de se retirer du journalisme politique, le temps de cette campagne. Une décision qui n'est pas du goût de Yann Moix, comme il l'a aussitôt fait savoir sur LCI. "J'ai l'impression que les deux ont gentiment pris le melon. Ce sont des gens que j'adore, mais je les vois se 'meloniser' de semaine en semaine. Il faudrait vraiment qu'il cessent de s'oublier eux-mêmes et qu'ils regardent ce qu'ils sont, des gens brillants, essentiels dans le débat, mais qui n'ont pas l'importance qu'ils s'octroient", avait-il lâché.