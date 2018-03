Raphaël (Mariés au premier regard) éloigné de sa maman très malade : "Je t'aime"

Raphaël de Mariés au premier regard 2 (M6) continue son challenge sportif pour la bonne cause, et ce malgré le manque de ses proches !

En effet, au beau milieu de son tour de France en VTT organisé dans le but de récolter 10 000 euros pour l'association Rétina France, l'ex-mari de Caroline – lui-même touché par une maladie dégénérative de l'oeil – a tenu à s'adresser à sa maman après de nombreuses péripéties, dont une tentative de vol de sa cagnotte.

Sur Instagram où il est aujourd'hui suivi par plus de 42 000 personnes, Raphaël a indiqué ce 13 mars 2018 en légende d'une photo de sa maman et lui : "Maman, depuis quelques mois tu es très malade. Tu luttes dans le silence, j'espère que ça va rapidement rentrer dans l'ordre et pouvoir retrouver la maman pleine de vie qui m'a mis au monde et qui me comble de joie et de bonheur depuis toujours. T'avoir tous les jours autant de fois au téléphone me permet de me rapprocher de toi encore plus vite que prévu. Si tu savais comment ça me booste, vivement que je te prenne dans mes bras, maman je t'aime plus que tout au monde. Je suis si fier de toi JE T'AIME !"

Pour rappel, Raphaël a décidé de parcourir 3800 kilomètres en 63 jours pour sensibiliser le public à sa cause et récolter un maximum de fonds sur une cagnotte mise à la disposition du grand public.