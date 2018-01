Raphaël (Mariés au premier regard) malade : Son pari fou pour alerter le public

Il y a quelques semaines, Raphaël, candidat de Mariés au premier regard a épousé Caroline sur M6. Malheureusement, le duo a depuis divorcé. Mais tout ça est désormais à conjuguer au passé car le candidat se lance dans une nouvelle aventure et quelle aventure !

Un pari fou !

Le 17 janvier prochain, Raphaël se lancera dans un tour de France en VTT pour la bonne cause. Et les chiffres de ce projet ont de quoi faire tourner la tête. 3800 kilomètres à parcourir en 63 jours, 70 kilomètres à pédaler au quotidien à une vitesse moyenne de 15 km/h. Le tout en tractant 25 kilos de matériel et en ne se reposant que 9 jours. Pour ne rien arranger, il fait ça en plein hiver. La première question que l'on se pose est pourquoi se lance-t-il dans un tel défi ? Pour la bonne cause : faire parler de la Keratocône, une maladie dégénérative de l'oeil qui se traduit par une perte de la sphéricité de la cornée qui prend alors la forme d'un cône. Mal dont souffre Raphaël. Explications...

J'ai été opéré à chaque oeil

"C'est en 2010 qu'on a découvert que j'avais cette maladie. J'avais une baisse de la vision, j'ai fait des tests, une topographie de la cornée et j'ai appris que j'avais le Keratocône sur les deux yeux", confie-t-il. Opéré de l'oeil droit la même année, il a dû faire de même avec le gauche un an plus tard. Mais "il y a eu des complications" et a dû être opéré une deuxième fois. "J'ai un anneau intra-cornéen dans chaque oeil", précise-t-il. Ce sont des petits segments semi-circulaires rigides introduits dans l'épaisseur même de la cornée pour en modifier la courbure. Une méthode utilisée lorsque les lentilles spécifiques ne suffisent plus et avant d'avoir recours, si nécessaire, à une greffe de la cornée. "J'ai récupéré énormément de vision mais ces derniers temps la vue recommence à baisser", conclut-il. Comme le soulève Raphaël, cette maladie méconnue est parfois difficile à vivre psychologiquement.