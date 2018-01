Raphaël Pépin (La Villa 3) : "Maintenant, la notoriété, ça me gonfle"

L'Île des vérités (NRJ12), Les Princes de l'amour (W9), Les Anges (NRJ12), Friends Trip (NRJ12), La Villa des coeurs brisés (NRJ12)... Raphaël Pépin est désormais une figure emblématique de la télé-réalité. Mais la notoriété n'est pas toujours facile à vivre pour le candidat.

"Au début, c'est amusant. Tu es un mec de 20 ans, on te parle d'être connu, d'avoir les filles que tu veux, on te parle d'argent (...), tu vas à l'autre bout du monde", a-t-il confié à nos confrères de Non Stop Reality.

Seulement, à 26 ans, Raphaël Pépin ne semble plus si enthousiaste que ça à l'idée d'être une star du petit écran. "Maintenant, la notoriété, ça me gonfle. D'aller en tournage, ce n'est pas forcément amusant tous les jours, mais voilà, il faut le faire", a-t-il avoué. Et être sans arrêt surveillé et épié ne l'enchante pas non plus.

Il déplore ainsi le fait de ne pas pouvoir être en couple, dîner au restaurant avec ses parents ou encore aller au cinéma avec ses amis. "J'ai envie de vivre ma vie pleinement sans qu'on vienne me marcher dessus. C'est ce qui se passe tous les jours (...). Ça fait cinq ans qu'on empiète sur ma vie privée", s'est-il agacé.

Mais l'ex-compagnon de Coralie (Secret Story 9) semble déjà préparer l'après-télé-réalité. En collaboration avec le coiffeur et barbier professionnel Michaël Caiolas, Raphaël Pépin a ouvert son propre barber shop dans le 11e arrondissement de Paris.