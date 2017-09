Raphael, travailler avec sa compagne Mélanie Thierry : "Elle était en pyjama..."

Dans quelques jours, Raphael dévoilera son nouvel album, Anticyclone, dont le premier single, L'Année la plus chaude de tous les temps, a été dévoilé au printemps dernier. Le chanteur et auteur-compositeur s'est confié sur son album, pour la réalisation duquel il a travaillé avec Gaëtan Roussel de Louise Attaque. Il a aussi chanté pour la première fois avec sa compagne, la mère de ses deux garçons – Roman (9 ans) et Aliocha (3 ans et demi) – Mélanie Thierry. Pour Version Femina, l'interprète de Sur la route en dit un peu plus sur leur collaboration...

"La question est why est une chanson d'intimité. Je trouvais ça joli de la chanter avec Mélanie plutôt qu'avec quelqu'un que je ne connais pas. Elle a une très jolie voix. Après, elle n'est pas chanteuse et je crois qu'elle n'est pas attirée par ça, c'est une pure actrice. Elle n'avait pas envie d'aller en studio, ça l'angoissait. Donc, un jour, on a fait un essai à la maison et Gaëtan a trouvé que c'était très bien. Elle était en pyjama mais ça ne se voyait pas !", raconte Raphael au supplément du Journal du dimanche.

Le chanteur forme avec Mélanie Thierry un couple romantique depuis une quinzaine d'années. Discrets, les deux artistes étaient ensemble au Festival du film francophone d'Angoulême au mois d'août : elle présentait le film La Douleur, lui était membre du jury. Peu après, c'est ensemble qu'ils ont assuré la rentrée de leurs enfants et celui qui a remporté le Goncourt de la nouvelle (Retourner à la mer) évoque sa famille pour la revue féminine : "Mon fils aîné est en CM1, il a toujours été fou de joie d'aller à l'école, et le deuxième est entré en première année de maternelle. Je suis un papa comme Homer Simpson. Regardez un épisode pour voir le genre."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Version Femina, supplément du Journal du dimanche du 10 septembre