Raphael, très présent pour ses fils : "C'est un plaisir fou pour moi..."

Le petit coup blues du cap de la quarantaine passé, Raphael poursuit sa parfaite année 2017, entamée avec la sortie de son premier livre, Retourner à la mer, Prix Goncourt de la nouvelle, avec la sortie de son huitième album studio, Anticyclone. Parues le 22 septembre, les nouvelles chansons de Raphael ont été produites par Gaétan Roussel et sont inspirées par ses voyages en famille et sa compagne, Mélanie Thierry. C'est ce que le discret chanteur a raconté au magazine Gala.

Avant l'écriture, Raphael s'est rendu en Inde, en Asie et en Italie. Des voyages qui nourrissent son inspiration et qu'il partage avec sa compagne et leurs enfants, Roman, 9 ans, et Aliocha, 3 ans et demi. "Je garde en mémoire tous les souvenirs que j'ai partagés avec mes parents. Je veux transmettre la même chose à mes deux fils", raconte Raphael. L'artiste se félicite également de pouvoir passer un maximum de temps auprès d'eux. Son regard sur la paternité est aussi touchant qu'original : "Ça m'a rendu responsable, mais ça renvoie aussi à une partie de l'enfance oubliée. Devenir père redonne une certaine fantaisie, et aussi contradictoire que cela puisse paraître, on retrouve une liberté. Comme je travaille à la maison, j'ai la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec mes enfants. C'est un plaisir fou pour moi, et pour l'instant, comme ils sont petits, pour eux aussi ! En tout cas je les vois grandir, c'est un regret que je n'aurai donc pas."

Dans cette même interview, Raphael évoque avec le même naturel son histoire d'amour avec Mélanie Thierry. Ils sont ensemble depuis quinze ans, le chanteur dit ne pas avoir à faire d'efforts particuliers et assure qu'il est toujours éperdument amoureux d'elle. Il l'a d'ailleurs enregistrée pour La question est why, une de ces nouvelles chansons qu'il ne se voyait partager qu'avec elle. Dans Version Femina, le chanteur racontait tout récemment : "C'est une chanson d'intimité. Je trouvais ça joli de la chanter avec Mélanie plutôt qu'avec quelqu'un que je ne connais pas. Elle a une très jolie voix. Après, elle n'est pas chanteuse et je crois qu'elle n'est pas attirée par ça, c'est une pure actrice. Elle n'avait pas envie d'aller en studio, ça l'angoissait. Donc, un jour, on a fait un essai à la maison et Gaëtan [Roussel, ndlr] a trouvé que c'était très bien. Elle était en pyjama mais ça ne se voyait pas !"

Mélanie Thierry ne lui en veut visiblement pas de lui avoir "volé" sa voix puisqu'un sweat-shirt gris chiné de sa collection capsule Mon homme en Balibaris (dix pièces cultes du vestiaires masculins vues selon l'actrice) porte l'inscription "La question est why" en lettres bordeaux. Comme un message codé que se renverraient les deux amoureux...