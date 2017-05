Raphaël Varane : Le jeune papa dévoile le prénom de son fils à croquer

Deux mois déjà que sa vie a été bouleversée par l'arrivée d'un petit être qui l'a tout de suite chamboulé. Papa depuis le 9 mars dernier, Raphaël Varane a partagé une nouvelle photo de sa vie de famille en ce début de mois de mai. Si le défenseur de l'équipe de France et du Real Madrid n'avait pas dévoilé le visage de son fils lorsqu'il avait annoncé sa naissance, c'est à présent chose faite.

Gaga de son fils, le footballeur de 24 ans a ainsi exposé pour la première fois l'adorable bouille de son bébé, dont on connaît maintenant le prénom : il s'agit d'un petit Ruben. Lové dans les bras de son papa, habillé d'un polo blanc et d'une veste à capuche grise, le bébé aux jolis cheveux bruns semble apaisé par ce moment à deux. "Hola !!! Petit coucou avec Ruben", telle est la légende choisie par Raphaël Varane pour exprimer son ressenti de ces tendres instants qui le reboostent après une période délicate. Blessé à plusieurs reprises cette saison, le défenseur a longtemps été absent des terrains, ménagé par son entraîneur Zinedine Zidane qui l'a sélectionné pour le match aller de la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid qui s'est joué le 2 mai et a vu la victoire nette des Merengue, 3-0.