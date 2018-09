Raphaël Varane : Sa soeur Annabelle pourrait bien devenir Miss France !

À 19 ans, cette étudiante en droit originaire d'Hellemmes, près de Lille, aurait été particulièrement surprise de cette élection. Selon La Voix du Nord, la jeune femme a confié "être très heureuse de cette première consécration qui n'était pas planifiée. Je me suis présentée sur un coup de tête !" Et Annabelle Varane sait déjà quel sens donner à son nouveau rôle de Miss : "J'ai été victime d'une agression verbale, presque physique, qui était à caractère raciste, a-t-elle déclaré pendant le concours. Si je suis élue miss, je m'impliquerai dans la lutte contre le racisme et, au-delà, contre toutes les discriminations." Reste à voir si elle se qualifiera pour l'élection de Miss France qui sera organisée chez elle, à Lille, le 15 décembre prochain.