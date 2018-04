Raphaële (Koh-Lanta) bientôt mariée : Pourquoi Swan est celui qu'il lui faut

Raphaële célébrera un heureux événement prochainement : son mariage. Sur Instagram, la candidate de Koh-Lanta All Stars a révélé qu'elle avait fait des essayages de robes de mariée. Lors de son entretien avec nos confrères de France dimanche, elle n'a donc pas échappé à une question sur le sujet. L'occasion d'apprendre que cette union sera célébrée en septembre prochain.

Un mariage auquel elle pensait beaucoup sur l'île de l'Exil : "Quand j'étais toute seule à l'autre bout du monde, j'ai d'ailleurs beaucoup pensé à mon plan de table, à la décoration, au menu. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de noix de coco à la carte. J'en ai trop mangé (rire) !" Si elle a déjà d'une petite fille, Raphaële n'exclut pas l'idée de devenir une nouvelle fois maman : "Je me suis séparée il y a quatre ans du père de ma fille. Je vis aujourd'hui le parfait amour avec Swan, un homme merveilleux. Il me soutient dans tout ce que j'entreprends. Il n'est effectivement pas exclu d'avoir des enfants après le mariage."

C'est tout ce qu'on lui souhaite.

