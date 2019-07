Raphaële (Koh-Lanta), "brisée" par la perte de son fils : "Je veux penser à lui"

Raphaële doit faire face à une terrible épreuve. Le 30 juin 2019, la candidate de Koh-Lanta All Stars – qui était enceinte de son deuxième enfant – a annoncé sur Instagram qu'elle venait de perdre son bébé, à sept mois de grossesse. Après sa publication, elle a reçu de nombreux messages de soutien. La femme de Swan a donc souhaité remercier ses fans pour leur soutien indéfectible et a confié que malgré la peine, elle allait tenter d'avancer.

Dans un premier temps, Raphaële a remercié ses abonnés, son mari ainsi que ses proches de l'entourer avec autant d'amour après ce drame. "Et un merci tout spécial à toutes ces personnes qui malheureusement ont vécu un drame similaire. (...) Vous m'avez fait pleurer avec certains de vos messages poignants ! Aujourd'hui, que nous reste-t-il ? Que me reste-t-il comme autre choix que celui d'avancer et de ne pas me laisser abattre ? Je suis brisée certes, je suis anéantie, j'ai envie de hurler ma douleur, de crier à l'injustice.... mais si les rôles étaient inversés et que ce soit moi qui sois partie, qu'est ce que je souhaiterais ? Je voudrais que les gens soient heureux afin de continuer à vivre à travers eux ! Cette perte et cette blessure ne s'effaceront jamais mais cela deviendra notre force ! Nous avancerons en famille afin de nous reconstruire et je m'accroche à ce projet toujours présent d'agrandir la famille", a-t-elle relativisé.

Raphaële espère que leur "petit Morgan" aura le sourire là-haut en voyant sa famille heureuse. "Je veux penser à lui à chaque instant de bonheur pour qu'il continue de vivre à travers nous", a conclu l'ancienne aventurière de TF1.