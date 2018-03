Raphaële (Koh-Lanta) en couple et maman : Découvrez son futur mari et sa fille

Près de dix ans après sa participation à Koh-Lanta Palau (saison 9), Raphaële a accepté de s'envoler pour les Fidji afin de participer à Koh-Lanta All Stars (ou Koh-Lanta, le combat des héros). Et on imagine que la belle brune a tout fait pour que son homme et sa fille soient fiers d'elle.

Vous ne le savez peut-être pas, mais l'aventurière n'est pas un coeur à prendre. Elle n'hésite d'ailleurs pas à poser en compagnie de sa moitié sur Instagram. À l'occasion de la Saint-Valentin, celui qui se fait appeler Swan_ito sur le réseau social et Raphaële ont par exemple posé avec un bonbon en forme de coeur dans la bouche. "Bonne St Valentin à tous ! Merci à toi qui partage ma vie à chaque instant, qui partage mes délires et mes idées farfelues, mes moments de doutes et mes crises de larmes, qui me soutient et qui m'épaule, et surtout merci d'être cette personne que j'ai longtemps cherchée et que j'ai fini par trouver !!!", était légendé le cliché.

Elle a aussi dévoilé que le beau brun et elle allaient prochainement se marier. "Mission essayage robe de mariée !! Merci à #margauxmariage qui m'a accordé du temps un samedi sans rendez-vous !!! Ils sont au top, nos commerçants Alésiens !!! #wedding #jememarie #bonheur #mercicheri #coeurdeville #robedemariee #mariage #jelanguis", a-t-elle commenté une photo sur laquelle on peut apercevoir de belles robes de mariées.

Raphaële a aussi dévoilé la frimousse de son adorable petite fille. Des photos qui devraient vous attendrir.