Raphaele (Koh-Lanta) Miss Languedoc 2000 : "Je n'oublierai jamais"

Avant qu'elle ne soit révélée dans l'émission de survie Koh-Lanta en 2009, Raphaele était bien loin de l'image d'aventurière qu'elle a fini par acquérir. En effet, loin des poteaux et autres épreuves usantes que propose Denis Brogniart sur TF1, Raphaele évoluait davantage dans le milieu des strass et des paillettes. Car oui, elle avait été élue Miss Languedoc en 2000 et était arrivée en demi-finale de la célèbre élection Miss France en 2001, l'année où Élodie Gossuin a été sacrée reine de beauté.

Ce jeudi 02 août, Raphaele a donc fait un tour dans le passé en dévoilant une ancienne photo de son parcours de Miss. On la voit couronnée et portant fièrement le bandeau de son nouveau statut au coté de celle qui l'a précédée. "Il y a exactement 18 ans, j'avais la chance d'être élue Miss LANGUEDOC, ce qui m'a donné accès à la mythique élection @missfranceoff que je n'oublierai jamais !", écrit-elle nostalgique en légende.

Raphaele a offert cette douce rétrospective à ses abonnés pour une bonne raison. À l'approche de la nouvelle élection Miss France en décembre prochain, toutes les régions de France choisissent la jeune femme qui les représentera. À cette occasion, l'ancienne candidate de Koh-Lanta a dévoilé le nom de la candidate qu'elle soutenait tout particulièrement : "Aujourd'hui, je souhaite très bonne chance à toutes les candidates de cette élection avec une petite préférence pour notre Miss ALES @alexiaarnault en lui souhaitant de pouvoir réaliser son rêve car elle le mérite !"