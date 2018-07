Raphaële (Koh-Lanta) : Son enterrement de vie de jeune fille en mode guerrière !

Raphaële vit la belle vie. La future mariée a posé ses bagages dans le Sud de la France avec ses copines pour enterrer sa vie de jeune fille ce week-end du 7 et 8 juillet 2018. Au programme ? Ni farniente ni champagne, mais paint ball et parcours du combattant ! En effet, l'ancienne candidate de Koh-Lanta a opté pour une journée complètement décalée et à fond dans le thème de la survie avec des épreuves à tout bout de champ.

Sur son compte Instagram, Raphaële a dévoilé une vidéo qui résume les activités proposées : "Je vous l'avais promis ! Voici la vidéo très courte pour vous donner un aperçu des activités de ma journée !!!! Une journée de grand malade !! Des copines au top !!! Des égratignures, mais beaucoup de fous rires !! Et comme pour Koh-Lanta, les jaunes se sont battus mais n'ont pas vraiment tout gagné ! #evjf #entrefilles #enterrementdeviedejeunefille #nolimit #parcoursducombattant #kohlanta #nolimit"

L'ancienne participante au jeu présenté par Denis Brogniart s'est fiancée en mars dernier à son compagnon connu sous le nom de Swan_ito sur les réseaux sociaux. Les tourtereaux s'uniront officiellement en septembre prochain. Après une première aventure dans la neuvième édition de Koh-Lanta, Raphaële était de retour sur les antennes de TF1 en avril dernier pour Koh-Lanta All Stars mais s'était malheureusement fait éliminée au terme d'un duel perdu face à Clémentine.