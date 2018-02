Raquel Garrido et Alexis Corbière dézingués à cause de leur vie de couple étalée

Dans l'émission C à vous du 12 février sur France 5, un sujet était consacré à la médiatisation du couple formé par l'avocate Raquel Garrido, qui officie maintenant en tant que chroniqueuse sur C8, et Alexis Corbière, député dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, tous deux membres de la France insoumise. Le reportage mettait ainsi en parallèle le fait que l'homme politique ne souhaitait plus s'exposer médiatiquement avec la mère de ses enfants, Victoria (née en 2000), Inés (née en 2002) et Barbara (née en 2013) et leur apparition ensemble dans l'émission Les Terriens du dimanche à laquelle participe donc désormais sa bien-aimée...

Rappelant que l'an dernier, Alexis Corbière avait solennellement déclaré dans C à vous ne plus vouloir faire de télé avec Raquel Garrido, le journaliste montre ensuite des extraits de l'émission dominicale de Thierry Ardisson diffusée il y a quelques jours. Répondant à des questions sur leur vie privée, le couple semble avoir oublié ses principes et s'amuse même de questions un peu coquines. Frappés par une controverse sur leur appartement situé dans le parc locatif de la régie immobilière de la ville de Paris malgré leurs revenus, les amoureux semblent avoir la mémoire courte. Sans parler de l'affaire Jeremstar qui a touché celle qui se disait auparavant proche du jeune homme...

Sur le plateau de C à vous, l'intellectuel Raphaël Glucksman s'est montré très agacé par le comportement du duo Garrido-Corbière, ne validant pas l'étalage de vie privée de personnalités politiques, une tendance qui se fait toujours plus forte, notamment en période électorale. L'essayiste et consultant français est de son côté un homme discret quand il s'agit de sa vie privée, lui qui vient de devenir papa d'un garçon, Gabriel (bientôt 1 an) avec la journaliste Léa Salamé. Découvrez sa réaction ci-dessous.