Raquel Garrido : Femme déterminée et soutenue par son compagnon Alexis Corbière

Déterminée et habile oratrice, Raquel Garrido est habituée aux échanges houleux, que ce soit au tribunal, dans une tribune politique ou sur un plateau de télévision. Mais dans son quotidien, les discussions doivent également être animées puisqu'elle est en couple avec un autre politique qui manie bien le verbe : Alexis Corbière, également porte-parole de LFI et député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis.

Nourris au biberon des luttes syndicales étudiantes, ceux que Jean-Luc Mélenchon surnomment "mes petits chéris" étaient faits pour se rencontrer. Les amoureux sont discrets, on sait toutefois qu'ils sont parents de trois filles, Victoria (née en 2000), Inès (née en 2002) et Barbara (née en 2013). Pour Paris Match au mois de mars 2017, ils avaient accepté de jouer le jeu des confidences et de poser dans leur appartement parisien. "'On est de tous les combats de Jean-Luc depuis plus de vingt ans', confie ce couple cimenté par la lutte en faveur d'une gauche fière d'avoir voté non en 2005 lors du référendum sur la Constitution européenne." Le magazine soulignait aussi la dédicace d'Alexis à Raquel, dans son livre Le Parti de l'étrangère : "À Raquel, mi compañera de toda la vida ['À Raquel, la compagne de toute ma vie', ndlr]".

Soutenue par son bien-aimé

Raquel Garrido décrit son compagnon comme "l'enfant chéri" de Jean-Luc Mélenchon. Sa moitié dira d'elle qu'elle a un ton enflammé et décalé : "C'est sa personnalité. Elle a cette énergie, cette impertinence mêlée de pédagogie qui fait sa patte."

Quand est venu le moment de l'officialisation de Raquel Garrido au sein de l'équipe des Terriens du dimanche pour C8, Alexis Corbière est aussi sorti de sa réserve habituelle sur son couple pour déclarer au micro d'Europe 1 : "Elle continuera à être elle-même. Vous jugerez, vous, moi et tout le monde, de la qualité de sa chronique. Elle a totale liberté pour s'exprimer sur des sujets. Ne vous inquiétez pas, elle continuera à être elle-même et à avoir la dent dure pour ceux qui profitent, contre la finance..." Chacun pourra se faire sa propre opinion à partir du dimanche 10 septembre.