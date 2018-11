Raquel Garrido imitatrice : Elle essaye de parodier une célèbre chanteuse...

On la savait avocate, militante, porte-parole politique et même désormais chroniqueuse télé, on découvre Raquel Garrido imitatrice. Sur le plateau de l'émission "Les Terriens du dimanche", le 25 novembre 2018, elle a tenté de prouver son talent en imitant une célèbre chanteuse.

La compagne du député Alexis Corbière pratique bien l'accent québécois car elle a vécu quelques années de l'autre côté de l'Atlantique lorsque ses parents ont fui le Chili après le coup d'État de 1973. Thomas Montet

