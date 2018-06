Raquel Garrido : "J'ai pris pas mal de poids après ma troisième grossesse"

Quand on a un métier chronophage et pas les moyens des stars hollywoodiennes pour avoir un coach perso, la période après la grossesse est souvent synonyme de kilos en trop, difficiles à perdre. C'est ce qui est arrivé à l'ex porte-parole de La France insoumise et chroniqueuse de "Salut les Terriens", Raquel Garrido.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater