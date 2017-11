Raquel Garrido : "J'ai pris quinze kilos, je suis mal dans ma peau"

Raquel Garrido, avocate, chroniqueuse télé et, désormais, ex-membre de La France insoumise, est la révélation politique de la rentrée. Très clivante, elle multiplie les interventions médiatiques et cumule les ennemis. Dans un portrait que lui accorde le magazine ELLE, on découvre la femme derrière "l'attraction médiatique".

À 43 ans, Raquel Garrido découvre la notoriété et les feux des projecteurs, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais, dans le fond, elle mène une vie similaire à celles de beaucoup de femmes dans l'ombre, entre boulot, métro et dodo. Née au Chili, elle a vécu au Canada après l'exil de ses parents, puis en France, où elle exerce le métier d'avocate. Après quinze ans au PS, elle claque la porte du parti pour rejoindre La France insoumise. Entre-temps, elle tombe amoureuse de celui qui partage sa vie depuis vingt ans, Alexis Corbière. "Nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens, comme des ploucs", dit-elle. Critiqués parce qu'ils occupent un 80 m² dans Paris, à loyer modéré, ils déménagent aujourd'hui pour Bagnolet.

Avec son mari, député de Seine-Saint-Denis, elle a trois filles aujourd'hui âgées de 17, 15 et 4 ans. "À la maison, je n'ai plus l'énergie ni la disposition intellectuelle pour être révolutionnaire. Au fond, je suis traditionnelle, je me suis mariée jeune, j'ai trois enfants de l'homme avec lequel je suis depuis vingt ans !", confie-t-elle. Une femme un peu classique donc et qui a les mêmes "problèmes" que les autres. "J'ai pris quinze kilos après ma troisième grossesse, je suis mal dans ma peau mais je n'ai pas le temps de faire de régime. Avec Alexis, on essaie parfois de faire attention à deux... pour mieux remettre ça au lendemain", dit-elle. entre le travail, les enfants et l'engagement politique, ce n'est pas de tout repos. "Dans dix ans, je la souhaite heureuse, ni assagie ni aigrie", ajoute son époux.

Thomas Montet