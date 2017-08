Rawell violente dans Les Anges : "Les rumeurs sont fondées", dévoile Thomas

Il n'est pas rare, dans les émissions de télé-réalité, que certains candidats se fassent exclure du fait de leur comportement exécrable voire violent. À l'instar de Kim Glow et Amélie Neten dès la première semaine de tournage en Grèce, la Marseillaise Rawell a été remerciée de la saison 2 de l'émission Les Vacances des Anges après une altercation entre elle et une autre candidate.

Dans les colonnes du magazine Public, son petit ami Thomas confirme : "Les rumeurs sont fondées, elle a dû quitter le tournage. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Je vais vous faire un aveu : c'était dur de continuer sans Rawell, j'ai dû me battre comme j'ai pu."

Si les deux jeunes gens étaient entrés dans l'aventure en tant qu'ex-rancuniers, ils filent désormais le parfait amour : "Nos retrouvailles ont été très explosives parce qu'on a tous les deux des caractères très forts ! On ne s'était pas quittés en bons termes. Quand je suis arrivé dans la villa, j'avais décidé de l'ignorer et de ne pas la saluer et, forcément, les clashs ont commencé entre nous..."

Mais le jeune homme préfère rester discret : "Je ne veux rien dévoiler de ma relation, on a décidé de conserver une intimité qu'on n'a pas pu avoir depuis le retour des Anges 9 et je veux profiter de chaque moment que la vie nous offre."

Public, en kiosques le 18 août 2017.