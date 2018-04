Rayane Bensetti anéanti : Denitsa Ikonomova le soutient en "ce jour si spécial"

Alors que tout souriait à Rayane Bensetti, le comédien a été touché par un terrible malheur. Le 8 février 2018, son père est mort de la maladie de Charcot, également appelée sclérose latérale amyotrophique. Hier, le 9 avril 20148, soit deux mois après la disparition soudaine de son papa, Rayane Bensetti célébrait son 25e anniversaire. Triste et désemparé, le beau gosse a pu compter sur le soutien de Denitsa Ikonomova.

Sur Instagram, celle qui officie dans Danse avec les stars (TF1) depuis plusieurs saisons déjà a publié une photo adorable d'elle accompagnée de Rayane Bensetti ainsi que de Mambo et Gimsy, leurs deux chiens. "Parce qu'en ce jour si spécial, on voulait juste te rappeler qu'on t'aime très fort et qu'on ne te lâchera jamais ! Compte sur nous trois... Joyeux anniversaire. Mambo, Gimsy et ta complice pour toujours. #25ans #anniversaire", a-t-elle écrit. Une belle déclaration pour celle qui est toujours auprès de lui !