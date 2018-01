Rayane Bensetti, anéanti par un immense et mystérieux chagrin, fait une annonce

Rayane Bensetti (24 ans) ne va toujours pas mieux... Loin de là.

Mercredi 17 janvier 2018, le comédien et gagnant de Danse avec les stars 5 (TF1) a une nouvelle fois souhaité s'adresser à ses admirateurs malgré son mystérieux chagrin qui ne semble pas vouloir s'estomper avec le temps.

"La personne que j'aime le plus au monde m'a dit : 'Rayane, pour moi s'il te plaît, oublie une journée que ça ne va pas et va présenter ton put*** de film à l'Alpes d'Huez. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas... J'ai ni la force ni le courage pour affronter un public dans cet état... Je sais faire semblant mais à ce point c'est compliqué... Cette personne a tout de suite répondu : 'Si tu veux que je sois heureux et fier de toi, s'il te plaît vas-y. Pour moi vas-y.' J'ai donc décidé de venir un jour au festival de l'Alpes d'Huez, d'essayer de mettre mon immense chagrin de côté 24 heures. Je ne pourrai pas plus. Je vous aime fort, je vous donne rendez-vous ce soir pour la première de 'La finale'. Encore merci d'être toujours autant là, vous êtes juste extraordinaires", a indiqué le jeune artiste sans rien dire de la nature de la douleur qui le ronge.

Le 8 janvier dernier, alors que l'ex-acteur de Clem s'était rendu compte qu'il avait passé le cap du million de followers sur Twitter, il avait déjà commenté : "Je voulais vous faire une petite surprise, mais vu les conditions en ce moment, c'est compliqué. En attendant, je continue mon combat."

Pour rappel , c'est le 1er janvier 2018 que Rayane Bensetti a commencé à inquiéter ses fans en publiant sur Instagram : "Mon sourire disparaît de jour en jour..." Et de poursuivre quelques jours plus tard: "Je suis tellement touché par vos messages. Merci du fond du coeur. Je passe dans la pire période de ma vie et je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Je vous remercie vraiment vraiment du fond du coeur pour votre soutien, alors que vous ne savez même pas encore la cause de ma peine irréversible... Merci. Je vous expliquerai quand j'aurais la force... je vous aime fort."