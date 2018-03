Rayane Bensetti attristé : Denitsa soutient avec originalité son complice

Le 17 janvier dernier, Denitsa Ikonomova avait déserté la tournée de DALS afin d'être au côté de Rayane Bensetti, qui a l'époque faisait face à la maladie de son défunt papa, au Festival. Et, après que son binôme a reçu le Grand prix, elle avait posté un message touchant : "Septembre 2014, ça faisait à peine quelques jours qu'on se connaissait et je savais déjà que tu étais destiné à des grandes choses... que tu avais le pouvoir d'inspirer et changer des vies, incluant la mienne. Peu le savent mais tu es un exemple de force et de courage incroyable", a écrit la belle danseuse dans un premier temps, en légende d'une photo de Rayane Bensetti et elle. Et de poursuivre : "Et ce petit message, c'est juste pour te dire que je suis fière de la personne que tu es et que toutes ces nominations et victoires (parce qu'il n'y a pas une compétition dans laquelle tu as été nominé que tu n'as pas gagnée ;) ce n'est que le début d'une très très longue liste !!! Bravo @rayanebensettioffi"

Actuellement, Rayane Bensetti est parti à l'étranger afin de "souffler" après la mort de son papa. Ce dernier souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique également connue sous le nom de maladie de Charcot.