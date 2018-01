Rayane Bensetti : Découvrez son sosie, star d'une célèbre série !

"Moi je trouve que Rayane Bensetti et Ivar de Vikings ont un air de ressemblance", "J'ai trouvé à qui me faisait penser Ivar... Rayane Bensetti !", "Bon je viens de voir que je ne suis pas la seule : Ivar me fait penser à Rayane Bensetti", "Ivar et Rayane Bensetti se ressemblent grave. Je ne dis pas que c'est la même personne mais on ne les a jamais vus dans la même pièce", peut-on ainsi lire sur Twitter.

Et il est vrai que les deux acteurs ont un air de ressemblance. En plus d'afficher les mêmes traits, Rayane Bensetti et Alex Høgh Andersen semblent avoir les mêmes expressions de visage. Entre le sourire et le regard, les internautes sont bluffés.

Pour l'heure, le complice de Denitsa Ikonomova ne risque pas de réagir. En effet, il est au plus mal comme il l'a indiqué ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Mystérieux quant à cette "peine irréversible", il a versé quelques larmes lors de la cérémonie de clôture du 21e Festival international du film de Comédie de l'Alpes d'Huez.