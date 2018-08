Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova : Leurs belles retrouvailles à un mariage

Depuis leur victoire dans Danse avec les stars (TF1) en 2014, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont devenus très complices. Le comédien de 24 ans et la belle danseuse de 31 ans peuvent compter l'un sur l'autre pour vivre de bons moments inoubliables. Le 25 août 2018, les deux amis se sont d'ailleurs retrouvés pour une occasion bien spéciale...

Malgré leur emploi du temps très chargé, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont réussi à se réunir pour un mariage. Plus enthousiaste que jamais, le duo s'était mis sur son 31 pour l'événement. Si le beau brun avait opté pour le costume noir et la chemise blanche, la danseuse professionnelle avait craqué pour une jolie robe bleue de demoiselle d'honneur. "Jamais bien loin celle-là", a déclaré Rayane avec humour sur Instagram avant que Denitsa ne réplique : "Il me suit partout, celui-là."

Il y a deux mois, Denitsa Ikonomova avait rejoint Rayane Bensetti ainsi qu'Héloïse Martin sur le tournage de Tamara 2 pour lui apprendre une chorégraphie. "Ce qui est bien, c'est qu'on est tous potes. C'était beaucoup plus facile de travailler ensemble parce qu'on a déjà une complicité tous les trois", confie la danseuse de DALS dans le making-of du film, sorti le 4 juillet dernier.