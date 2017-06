Rayane Bensetti et Denitsa "s'envoient en l'air" en Ibiza face à Marilou Berry

Ils se sont envoyés en l'air au sens figuré du terme. Sous un thermomètre dépassant encore les 30 degrés à la tombée de la nuit, plusieurs personnalités se sont donné rendez-vous devant la Grande Halle de la Villette, invitées par SEAT et Canal+. Les deux firmes organisaient une soirée exceptionnelle pour le lancement de la dernière Ibiza, le modèle phare du constructeur automobile. Et pour en faire la promotion, la marque et Canal+ ont eu l'idée de proposer une expérience inédite : monter à bord de la nouvelle Ibiza, qui ferait elle-même office de nacelle dans une grande roue grimpant jusqu'à 34 m de haut !

Parmi les invités, Rayane Bensetti et sa chérie danseuse, Denitsa Ikonomova. Le duo a pris part à la soirée – et s'est offert un tour de grande roue – avec Christian Millette, autre danseur, ex-participant de Danse avec les stars et ami de longue de Denitsa. Après leur aventure dans le ciel parisien, avec vue idyllique sur le Sacré-Coeur, la tour Eiffel, les Buttes-Chaumont ou encore Montparnasse, les deux tourtereaux ont posé devant l'un des derniers modèles de l'Ibiza, une superbe voiture dotée des dernières technologies Volkswagen (Full Link, caméra de recul...) et d'un design encore plus acéré et travaillé.

Marilou Berry, qui vient de boucler le tournage du téléfilm Mystère Place Vendôme, a également pris part à l'expérience, tout comme Julie Ferrier, dans une tenue très printanière. La belle Joyce Jonathan a été aperçue en début de soirée, tout comme Ariel Wizman, Jonathan Lambert, Sofia Essaidi ou encore Romain Migdalski.