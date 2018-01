Rayane Bensetti : Les "larmes aux yeux" après sa "peine irréversible"...

L'année 2018 commence mal pour Rayane Bensetti... L'acteur de 24 ans a en effet inquiété ses fans en annonçant qu'il était au plus mal. "Mon sourire disparaît de jour en jour...", écrivait-il sur les réseaux sociaux. Et d'ajouter dans la foulée : "Je suis tellement touché par vos messages. Merci du fond du coeur. Je passe dans la pire période de ma vie et je suis heureux de vous avoir à mes côtés." Depuis, il s'est de nouveau exprimé.

Deux jours après avoir révélé qu'il dévoilerait la cause de sa "peine irréversible" lorsqu'il en aurait "la force", le comédien a de nouveau tenu à remercier ses followers pour leur mots réconfortants. "Je ne sais pas si je mérite autant de soutien... Mais merci, vous me mettez les larmes aux yeux avec vos messages...", écrit-il en story sur Instagram ce jeudi 4 décembre 2017. Toutefois, pour l'heure, le complice de Denitsa Ikonomova ne s'est pas exprimé sur les raisons de sa tristesse.