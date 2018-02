Rayane Bensetti, mort de son père : Il l'a enterré de ses "propres mains"

C'est lors du tournage de Tamara 2, fin septembre 2017, que le complice de Denitsa Ikonomiva avait appris que son défunt père était atteint de la maladie de Charcot (également appelée sclérose latérale amyotrophique qui appartient à la classe des maladies neurodégénératives et qui se traduit d'abord par un affaiblissement, puis par une paralysie musculaire et conduit au décès). "Vous l'avez peut-être vu dans Danse avec les stars, celui que je considère comme mon pilier, mon garde du corps, mon exemple, mon conseiller, mon modèle m'a quitté. Mon papounet s'est éteint aujourd'hui, la raison ? Cette putain de maladie de Charcot", a-t-il écrit vendredi 9 février. Après quoi, Rayane Bensetti a expliqué que ces quatre derniers mois, il était à ses côtés afin de l'aider autant que possible et l'épauler et que son départ était un déchirement.

Pour rappel, le 1er janvier dernier, l'ancien acteur de Clem inquiétait ses fans avec le post suivant : "Mon sourire disparaît de jour en jour..." Et quelques jours plus tard, il évoquait une "peine irréversible", sans en dévoiler les raisons.

Ensuite, Rayane Bensetti n'en avait pas dit plus sur la cause de sa peine immense, préférant poursuivre son "combat" dans l'ombre. Il est simplement sorti de nouveau de son silence le 17 janvier dernier afin d'expliquer à ses fans qu'il se rendrait au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez pour faire plaisir à la personne "qu'[il] aime le plus au monde" : son papa. Il précisait toutefois : "Je lui ai répondu que je ne pouvais pas... J'ai ni la force ni le courage pour affronter un public dans cet état... Je sais faire semblant mais à ce point c'est compliqué... Cette personne a tout de suite répondu : 'Si tu veux que je sois heureux et fier de toi, s'il te plaît vas-y. Pour moi vas-y.'" Une fois de plus, Rayane Bensetti a pu compter sur Denitsa pour l'épauler.