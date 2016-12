Rayane Bensetti quitte Clem : La raison dévoilée !

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Clem (TF1). Rayane Bensetti, qui incarne Dimi­tri Ferran depuis la cinquième saison, a pris la décision de quitter la série comme il l'a confié en exclusivité à Télé Star.

Le complice de Denitsa Ikonomova a admis qu'il aimerait se renouveler : "Après trois années et un vrai enjeu pour mon personnage cette année, je vais sûrement partir là-dessus. Il faut savoir se renouveler : j'ai envie que ceux qui me suivent découvrent d'autres personnages."

Et c'est au cinéma que l'on pourra retrouver le beau jeune homme de 23 ans. Ces derniers temps, il multiplie les projets sur grand écran et ne compte pas s'arrêter de sitôt : "Là, je m'éclate en faisant la voix de Robin dans Lego Batman, puis j'irai faire quelques dates pour la tournée de Danse avec les stars parce la scène me manque. Mais mon but, c'est le cinéma. Après Tamara, mon premier film, j'ai reçu pas mal de propositions. J'étudie tout ça calmement pour organiser l'année prochaine."

Bye bye Lucie Lucas ?

Lucie Lucas pourrait suivre le même chemin que l'ancien candidat de Danse avec les stars. Au détour d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs, la maman de Lilou (6 ans) et Moïra (4 ans) a admis qu'elle était victime d'un burn-out. Elle pourrait donc bien ne plus camper son personnage Clémentine Boissier à la fin de la saison 8, dont le tournage débutera en 2017. "J'ai besoin de plus de temps dans ma vie personnelle, pour voir les gens que j'aime (...), mais aussi dans ma vie artistique, pour voyager, rencontrer les artistes que j'apprécie, créer, écrire, réaliser, dessiner ou peindre. Des choses que je n'ai plus le temps de faire. Et puis je veux me reposer. Mon corps est vraiment fatigué", a-t-elle notamment confié.