Rayane Bensetti: Sa belle déclaration à Denitsa pour les 4 ans de leur rencontre

Il y a quatre ans, Rayane Bensetti faisait une belle rencontre. Alors qu'il était en plein tournage de la série Clem, le bel acteur de 25 ans a vu débarquer Denitsa Ikonomova, sa partenaire pour la saison 5 de Danse avec les stars (TF1). Très vite, le duo a été très complice et ne s'est plus quitté depuis cette magnifique aventure qu'ils ont remportée.

Mardi 4 septembre 2018, Rayane Bensetti n'a ainsi pas manqué de fêter les quatre ans de leur rencontre avec une belle déclaration. Après avoir précisé qu'il ne s'agissait pas d'une officialisation, la star de Tamara 2 a écrit : "Voilà, quatre ans aujourd'hui... Le temps passe si vite : il y quatre ans, j'étais en plein tournage de la série Clem, je ne savais même pas que tu existais, et je pense que toi non plus... Puis Danse avec les stars est arrivé, ça a tout d'abord changé ma vie et ça nous a mis sur le même chemin ! Désormais, cela fait quatre ans que nous empruntons la même destination, quatre ans de complicité qui je pense n'est pas près de s'arrêter !! Alors merci ma complice."

Une message qui a enchanté à coup sûr la danseuse prochainement de retour dans Danse avec les stars 9.