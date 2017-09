Rayane Bensetti, son plus grand choc : "Le divorce de mes parents"

Joli succès avec plus de 400 000 entrées, le film Tamara, adapté de la BD de Zidrou et Darasse, va connaître une suite ! Les acteurs se retrouvent donc pour le tournage du long métrage, toujours sous la direction d'Alexandre Castagnetti. Rayane Bensetti, alias Diego, qui va donc reprendre du service, s'est confié au Matin pour une interview "indiscrète" en toute franchise.

S'il se plaît à "vanner" et à balancer quelques blagues durant son entretien avec Le Matin, celui qui a remporté Danse avec les stars en 2014 n'en répond pas moins à toutes les questions, sans se défiler. Il parle de sa famille et raconte ainsi notamment à quel point son père était fâché contre lui le jour où il a volé dans un magasin à l'âge de 8 ans. Mais il évoque aussi et surtout son plus grand choc : "Le divorce de mes parents. Je devais avoir 6 ans. Je ne me rappelle pas comment ils me l'ont annoncé, mais je me souviens d'être sous le choc. Je me disais : 'Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous vous séparez ? Vous n'avez pas le droit... Je vous aime bien tous les deux.'"

Le comédien de 24 ans sera de retour dans la suite de Tamara avec Héloïse Martin l'an prochain au cinéma. L'intrigue se déroule trois ans après le premier opus et le metteur en scène avait donné quelques éléments à Allociné : "Il y a plein de choses qui ont changé. C'est une aventure un peu plus large. Elle va s'ouvrir au monde, elle va grandir. On va la retrouver un peu plus adulte, ainsi que les autres personnages. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est de suivre des personnages emblématiques sur plusieurs années. C'est assez rare au cinéma. Le fait de les voir grandir avec le public, ça m'excite beaucoup." En attendant la future bande-annonce de cette nouvelle comédie, redécouvrez celle de Tamara, le premier volet sorti en octobre 2016.