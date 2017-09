Rebecca Black : Après les moqueries, elle revient et a bien changé !

Souvenez-vous, en 2011, une jeune américaine répondant au nom de Rebecca Black chantait Friday, un hymne à la gloire de la fin de semaine à grand renfort de "yeah yeah yeah" et de paroles nullissimes. Moquée mais alors surexposée, la gamine prenait sa nouvelle célébrité avec légèreté. Six ans plus tard, elle revient avec un premier EP et elle a bien changé...

Sur Instagram, la jeune californienne aujourd'hui âgée de 20 ans a dévoilé qu'elle sortira dans les bacs son tout premier EP intitulé RE/BL, le 15 septembre. Un projet musical porté par le premier single, Heart Full of Scars. D'ailleurs, bien loin de la voix robotique que l'on pouvait entendre sur Friday, on découvre sur son compte qu'en live, elle a un joli brin de voix. Rebecca Black a également beaucoup changé et, comme tous les jeunes de son âge, elle n'hésite pas à se prendre en photo sous toutes les coutures dévoilant son agréable minois, sa silhouette de guêpe et son style de modeuse.