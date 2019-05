Rebecca Gayheart : L'ex d'Eric Dane a pensé au suicide après un grave accident

En 2001, Rebecca Gayheart se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'elle a accidentellement renversé un piéton, un garçon de 9 ans nommé Jorge Cruz Jr qui n'a pas survécu à la collision. Après ce jour, la vie de l'actrice américaine de 47 ans n'a plus jamais été la même.

Invitée du podcast The Only One in the Room présenté par Laura Cathcart Robbins, l'ex-épouse d'Eric Dane (Grey's anatomy) est revenue sur ce chapitre très délicat, racontant les circonstances de l'accident. La collision s'est produite après qu'une voiture située juste devant elle a brutalement freiné. Afin de l'éviter, elle s'est déportée, percutant alors le jeune passant qui courait après son ballon de foot. Une manoeuvre d'urgence faite au dernier moment qu'elle a toujours regrettée. "Si une voiture devant vous freine d'un coup et s'arrête, ne la contournez pas pour éviter de la percuter. Percutez-la parce qu'elle s'est arrêtée pour une bonne raison, a-t-elle déclaré. Je ne pouvais pas voir cette raison, mais c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir."

J'ai passé un an à essayer de me tuer



Depuis la mort de Jorge Cruz Jr hante ses pensées et l'a même conduite à penser au pire. "Je l'ai très mal vécu, a-t-elle avoué. Je ne voulais plus vivre après cet accident... Je ne le supportais pas du tout, alors j'ai passé un an à essayer de me tuer, en gros, en faisant des choses auto-destructrices parce que tout cela n'avait aucun sens." Durant plusieurs mois, Rebecca Gayheart a souffert de troubles post-traumatiques, jusqu'au jour où la maman de Billie-Béatrice (9 ans) et Georgia Géraldine (7 ans) a franchi un cap. "Je me pose encore ces questions, mais aujourd'hui, j'arrive à me poser ces questions en me disant que je mérite d'être heureuse, que je suis censée être sur cette planète, que j'ai un but et que je me rachète même s'il s'agissait d'un accident", a-t-elle partagé.

Suite à cet accident mortel qui a eu de lourdes conséquences sur sa carrière, l'actrice avait plaidé coupable pour la mort de Jorge Cruz Jr et écopé de 750 heures de travaux d'intérêt général. C'est à cette même période que l'actrice a commencé à travailler avec Chrysalis, une organisation à but non-lucratif qui aide les SDF et les personnes à faible revenu en leur fournissant des ressources et un soutien pour trouver du travail. Elle est aujourd'hui au casting d'Once Upon a Time... in Hollywood, le film de Quentin Tarantino présenté cette semaine à Cannes.