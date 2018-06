Rebecca Hampton maman heureuse : Instant complice et adorable avec Éléa !

Depuis la naissance de sa fille Éléa, Rebecca Hampton nage en plein bonheur. L'actrice de Plus belle la vie (France 3) a toujours su concilier sa vie de famille avec sa carrière. Jeudi 21 juin 2018, l'interprète de Céline Frémont a d'ailleurs partagé un tout nouveau moment avec son bout de chou qu'elle n'a pas hésité à immortaliser.

C'est sur son compte Instagram que Rebecca Hampton a publié une photo adorable qui n'est pas passée inaperçue. On y voit l'actrice de 45 ans et sa fille allongées dans l'herbe, les mains plaquées sur les yeux. "On est bien là !", a écrit Rebecca Hampton en légende. Appréciant le beau temps et se montrant très complices, elles étaient également assorties. Si la comédienne de Plus belle la vie avait craqué pour un T-shirt rose foncé avec une tête de mort imprimée, la fillette portait le même modèle en rose clair. Le duo a reproduit la même chose les ongles ongles !