Rebecca Romijn : Sexy en bikini pour des vacances complices avec ses jumelles

Ils forment l'un des couples les plus solides du show-business. En couple depuis douze ans, Rebecca Romijn et Jerry O'Connell sont également les parents comblés d'adorables jumelles nées le 28 décembre 2008, Dolly et Charlie. C'est justement à l'occasion de l'anniversaire des deux fillettes, mais aussi pour les festivités du Nouvel An, que la petite famille s'est envolée pour une destination paradisiaque.

Au programme, journées plage farniente, stand up paddle et fous rires complices. Accompagnés d'un groupe d'amis, le couple de stars et ses enfants ont profité d'un séjour de rêve dans un décor sublime. Sur les réseaux sociaux, l'actrice connue pour ses rôles dans la première saga X-Men et dans la série Ugly Betty n'a pas hésité à publier plusieurs clichés de cette escapade. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Rebecca Romijn a tous les atouts pour en faire rêver plus d'un !

À 44 ans, l'ex-mannequin affiche une silhouette toujours aussi tonique et des courbes à faire pâlir d'envie. Il faut dire que la comédienne n'est pas du genre à se laisser aller. Très sportive, la sublime blonde arbore en effet de jolis abdos et des jambes galbées.