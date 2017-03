Rebekah Vardy et son bébé à la tv : Allaitement en direct, dépression et menaces

Dans Loose Women, Rebekah Vardy est revenue sur la dépression post-partum qu'elle a dû surmonter après la naissance de Taylor : "Je crois que les gens, d'une manière générale, s'imaginent qu'une fois que vous avez eu des enfants, vous êtes une superwoman et qu'il n'y a jamais le moindre problème, a-t-elle remarqué. La dépression natale, c'est vraiment un sujet tabou, les gens croient que ça n'existe pas. Après mon deuxième enfant, j'étais incapable de me sortir du lit, c'est on ne peut plus réel."

Comme si les affres d'une maman ordinaire ne suffisaient pas, Becky doit aussi composer avec le fait d'être une personnalité publique, en tant que femme d'un des footballeurs les plus en vue du pays. Tout au long de sa grossesse, elle dit avoir été victimes de trolls sur Internet : "C'est affreux à lire, c'était terrible... Il y en a qui souhaitaient qu'il soit mort-né, des trucs vraiment odieux, c'est une minorité de gens... Je ne pense pas que j'arrêterai de lire ces messages : chaque minute où vous regardez ailleurs est une minute où les trolls ont gagné. C'est important de répondre et de mettre en lumière leurs agissements", a-t-elle commenté. En avril 2016, leur fille Sofia, âgée d'un an à l'époque, avait été visée par des menaces de nature sexuelle formulées sur Twitter, qui avaient fait l'objet d'une enquête de police.

Rebekah Vardy révèle même que Jamie et elle ont dû faire appel à une société pour assurer leur sécurité : "Il y a eu des menaces de mort et quelqu'un a tenté de me faire quitter la route l'autre jour", affirme-t-elle pour justifier cette nécessité.

Le petit Finley ignore heureusement tous ces tracas et, peu après, dormait du sommeil du juste, épuisé par ce passage télé en milieu de journée...