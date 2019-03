Recherche appartement ou maison : Combien touchent les agents de l'émission ?

Les agents immobiliers de Recherche appartement ou maison sur M6 ne participent pas à l'émission par seul amour de leur métier... Ils touchent également un cachet de la part de la production !

Ce sont nos confrères de Télé 2 semaines qui, à l'occasion d'un dossier "Les vrais salaires de la télé", ont mené l'enquête afin de savoir combien peuvent toucher Sandra Viricel ou encore Romain Cartier et Thibault Chanel lorsqu'ils se démènent pour trouver des biens aux participants de l'émission animée par Stéphane Plaza.

Selon la magazine, les agents immobiliers de l'émission touchent tout d'abord une commission si l'un des biens qu'ils proposent est vendu. Une commission dont le montant est moins élevé que dans la réalité, le but restant de vendre le bien et de ne pas gonfler le prix.

Dans un second temps, la société de production Réservoir Prod octroie un cachet de 2000 euros, par émission, à chaque agent immobilier. Cette somme permet de couvrir les préparatifs menés par l'agent immobilier, ses déplacements pour repérages, les journées de pré-visites et de visites... et ses frais divers qui ne se voient pas forcément à l'écran.

Le prochain numéro de Recherche maison ou appartement, c'est mardi 12 mars à 21h sur M6.