Recherche appartement ou maison : Un agent déçu, les caméras "pénibles"...

Recherche appartement ou maison fait son retour ce mardi 9 avril 2019 sur M6 ! Stéphane Plaza et son équipe accueilleront Agnès Bardoux, agent immobilier depuis 23 ans qui aura pour mission de trouver un bien pour un couple et ses quatre enfants à Vannes, en Bretagne. Un challenge qui s'annonce semé d'embûches, comme elle le révèle à nos confrères de Télé Loisirs.

Il faut dire que les caméras n'ont pas aidé sur le tournage... "Pour cette première émission, on était sur des maisons avec un budget certain (4 chambres demandées par le couple). Les caméras ont été plus pénibles qu'autre chose. Je pensais qu'elles allaient m'ouvrir des portes, que ça allait être un sésame, mais non ça a été tout le contraire", confie Agnès Bardoux.

Mais quelle est la raison de cette difficulté inattendue ? Comme l'explique l'agent immobilier, "beaucoup de propriétaires ne voulaient pas des caméras, ne voulaient pas qu'on filme leur propriété". "J'ai galéré avec cela. Honnêtement, je pensais que j'aurais eu plus de facilités grâce à l'émission", poursuit-elle.

Toutefois, cette petite déception n'entache en rien la première expérience d'Agnès Bardoux dans Recherche appartement ou maison. Si au début elle a été "stressée" et sous "pression", elle a eu la chance d'être "rapidement mise en confiance par l'équipe qui est adorable". Rappelons que si elle maîtrise parfaitement son métier d'agent immobilier, elle a découvert l'univers de la télévision... "Je n'avais jamais fait ça de ma vie : les caméras, les techniques de tournage je ne connaissais pas du tout. Une fois assimilée cette partie technique, je me suis mise à fond dans ma mission avec l'envie de réussir et surtout de bien faire. 23 ans dans l'immobilier signifie que je suis un peu compétitive dans l'âme. J'aime bien gagner", conclut-elle.

Rendez-vous ce mardi dès 21h sur M6 afin de suivre Recherche appartement ou maison.