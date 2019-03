Recherche appartement ou maison : Un couple fait son coming out en direct

Mardi 12 mars 2019, M6 donnait des nouvelles d'anciens participants à Recherche appartement ou maison. L'occasion pour Ana-Luiza et Marine de présenter leur nouvelle demeure... et d'évoquer leur coming out devant les caméras de l'émission, seize mois plus tôt !

En participant à la célèbre émission de Stéphane Plaza, Ana-Luiza et Marine ont pu trouver un appartement plus grand, mais pas seulement. Bien qu'en couple depuis cinq ans, les jeunes femmes avaient gardé leur vie amoureuse secrète auprès de leurs collègues. Leur passage dans l'émission de M6 avait été l'occasion de révéler leur homosexualité à travers l'écran.

Alors qu'elle appréhendait les réactions de ses camarades de travail, Marine a eu une belle surprise. "J'ai eu des témoignages d'amour et d'humanité comme jamais je ne pouvais l'imaginer. Aujourd'hui, je vais au bureau avec légèreté. Je suis sereine. Je ne cache strictement pas ma vie. En plus, le fait qu'Ana-Luiza ait été exposée, c'est drôle, mais les gens s'y intéressent", a raconté cette responsable marketing dans le bâtiment. Et de poursuivre : "Ils connaissent le prénom d'Anna, sa profession et ils sont allés dans son resto. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai même eu une poignée de collègues qui ont pleuré de voir que je l'avais cachée pendant autant d'années alors que j'étais sous leurs yeux." Un joli moment pour celle qui avait "peur des mauvaises réactions".

C'est donc plus amoureuses que jamais et sereines quant à leur vie privée que Marine et Ana-Luiza profitent de leur nouveau nid douillet situé dans le 10e arrondissement de Paris.