Recherche appartement ou maison : Une candidate balance sur un agent immobilier

Ce dimanche 26 novembre 2017, M6 rediffusait un épisode de Recherche appartement ou maison dans lequel on pouvait découvrir Emilie et son compagnon Franck. Le couple souhaitait trouver la maison de ses rêves. A cette occasion, la production a fait appel à l'agent immobilier Vanessa Widhoff pour leur venir en aide. Et tout ne s'est pas passé comme les candidats le pensaient.

"C'est le gros point noir de notre participation à cette émission. Elle n'était pas du tout à l'écoute de nos attentes, à nous présenter des biens qui ne correspondaient pas du tout à nos critères et nous avions l'impression qu'elle faisait cette émission pour se faire connaître dans la région", a confié Emilie à Télé Star. Et de poursuivre : "La production a continué à nous accompagner après le tournage, mais cela n'a rien donné."

Emilie ne regrette pas pour autant sa participation au programme de M6 et garde en tête de belles rencontres parmi l'équipe de production et technique. Et, bonne nouvelle, les tourtereaux s'apprêtent à emménager dans une maison située à Ciboure, une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Un endroit parfait pour élever leur petit Léon (1 an) : "J'étais enceinte lors du tournage de l'émission mais nous ne le savions pas encore."

Tout est bien qui finit bien.