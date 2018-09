Reconnaissez ce gosse irrésistible devenu une star de l'humour ?

Le prénom de ce petit garçon à la bouille irrésistible né en 1971 au sein d'une famille juive marocaine signifie "chance". Et pas de doute, de la chance, il en a eu, même s'il a aussi travaillé dur pour la provoquer. Fils d'un commerçant qui pratiquait l'art du mime à ses heures perdues, cet homme a rêvé de scène depuis sa plus tendre enfance. Il lui faudra pourtant attendre la fin de ses études et un passage par le Cours Florent pour commencer à toucher son rêve du doigt.

C'est d'abord aux côtés d'Elie Kakou, son mentor, qu'il apprend. Il se fait les dents à la radio, avant de se lancer sur scène, avec son premier spectacle mis en scène par Isabelle Nanty – qui était son professeur à Florent. Ce n'est qu'au début des années 2000 que le jeune homme se révèle, sur les planches avec son deuxième one-man-show, La Vie normale, et au cinéma avec le cultissime Chouchou.

Nul besoin d'aller plus loin, celui que vous voyez sur cette image et qui a été élu homme le plus drôle de l'année en 2007 n'est autre que Gad Elmaleh ! L'humoriste de 47 ans a en effet posté cette vieille photo pour adresser un message à ses fans et à ceux qui rêvent de l'imiter. "Ce jour-là à Casablanca, je ne savais pas que je pourrais parcourir un jour le monde avec mon spectacle. Ceci est un message à tous les gamins du Maroc qui ont un rêve, n'abandonnez pas ! Poursuivez vos rêves, tout est possible avec le passion, le travail et le travail", écrit la star, père de deux enfants (Noé et Raphaël).